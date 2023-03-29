正妹主播李依庭外型俏麗，同時擁有流利口條，過去她多播報氣象，專業形象受到許多觀眾青睞，她去年宣布從主播身份畢業，轉到遊戲公司當公關，平時仍會透過社群平台與粉絲互動；近日她分享自己看房差點被詐騙的經歷，直呼：「貧窮就是我的護身符」。

李依庭透露身邊朋友都知道她打算換地方住，最近兩個月都在積極尋找新房子，朋友看到合適的物件也都會分享給她，但一直沒有找到喜歡的，直到上週有朋友傳一個很不錯的房子給她看，該物件在中正區，位置很方便，且是電梯大廈還含車位，有一房一廳一衛，月租金只要2萬3新台幣，屋內裝潢整潔明亮，家具也都齊全，還有廚房可供使用，於是她立刻私訊表示想看房，屋主卻回應過幾天才會帶人看房，她排第五個看房，如果前面有人喜歡下訂就不再另行通知。

李依庭為看房差點匯款。（圖／李依庭授權使用）

同時那位屋主透露，第一順位的看房者要預付訂金，如果她也付了訂金就可以提前順位，並提到別人要付一萬元，這讓李依庭直呼：「想了想我這麼窮戶頭領不出一萬塊捏，我就說『那我付五千』…… 哈哈哈哈幸好我就這麼窮又這麼小氣救了我自己」。後來她在網上看到類似的詐騙案例，重新連絡到當初的屋主要求看照片再決定，拿到照片後立刻搜尋，發現這間房子其實在台中，李依庭也鬆口氣「真的是在心裡喊500次好險」。

李依庭也提醒民眾：「租屋還沒看到人跟房，真的不能先匯錢、有影片最好、可以詢問房東一些細節、善用以圖搜圖」。