金門縣文化局長呂坤和(左二)率相關同仁前往領獎。(圖／金門縣文化局提供)

金寧圖書館獲得「整體閱讀力表現績優城市」獎，鄉長楊忠俊(右一)也特別前往領獎。(圖／金門縣文化局提供)

烈嶼圖書館獲得「整體閱讀力表現績優城市」獎，鄉長洪若珊(右一)也特別前往領獎。(圖／金門縣文化局提供)

教育部「2022年台灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告發布記者會」於今(29)日在國家圖書館藝文中心3樓國際會議廳舉行，金門縣公共圖書館(含縣立及鄉鎮圖書館)獲得12個獎項，其中縣立圖書館、金寧及烈嶼圖書館皆獲得「整體閱讀力表現績優城市」獎項，叧外金沙、金湖鎮圖書館亦分別榮獲閱讀力表現績優城市（民眾每人到館次數)第1、7名殊榮，表現十分亮眼。

頒獎典禮由教育部次長林明裕代表頒獎，國家圖書館長曾淑賢報告本次全國閱讀力發展情形及公布全國公共圖書館借閱排行榜，並從全國各類型圖書館的營運統計分析全民閱讀力，公開表揚最具閱讀競爭力城市及閱讀力表現績優城市，並由報告得出全國各項閱讀力均呈正成長，並獲教育部肯定與支持。文化局長呂坤和率相關同仁，並與金寧鄉長楊忠俊、烈嶼鄉長洪若珊、金湖鎮秘書陳書文、金沙鎮代表吳秀嬌一同前往領獎。

文化局表示，金門縣公共圖書館自2017年起即獲教育部與國家圖書館大力支持推動、推廣各項閱讀活動，並提供經費上的支持，讓閱讀成為鄉親生活中不可或缺的一部分；透過閱讀可以擴展知識、開拓視野，更能夠提高個人素養和國民素質，再經由媒體宣傳和社交網路等平台，讓更多人了解閱讀的重要性，並加入到推廣閱讀的行列中。

文化局長呂坤和強調，本次金門縣公共圖書館於「2022年台灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告」再次獲得「整體閱讀力表現績優城市(縣市人口40萬以下組)」獎項，代表著金門縣公共圖書館閱讀推廣成果深獲教育部與國家圖書館肯定。

呂坤和也說，在縣府與各鄉鎮的支持下，公共圖書館將會持續擴大活動推廣範圍，合理善用館藏資源，讓推廣閱讀發揮最佳效益，購買適合之館藏，改善及提升閱讀環境，讓民眾的閱讀習慣如樹苗般發芽、成長，藉此提升全民閱讀力。