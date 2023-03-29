港星何家勁因在電視劇《包青天》飾演展昭一角走紅，被譽為「最帥展昭」，雖然他已淡出演藝圈多年，仍會透過社群分享生活近況，近日他曬出領到樂悠咭（八達通卡）的照片，並表示「何伯正式進入壯年老人模式」，網友見狀都震驚不已。

何家勁近日發文透露「以後坐公車和地鐵有福利啦！何伯正式進入壯年老人模式」，並曬出拿著樂悠咭的照片，只見63歲的他保養得宜，臉上沒太多皺紋，皮膚緊實完全看不出年紀，讓網友都難以置信他自封「何伯」。

「我不信，身份證看看」、「怎麼看都正值壯年」、「你記得帶身份證，人家以為你蹭卡的」、「這是年齡與實際不符的最形象說明」、「你去坐車人家估計都不相信」、「震驚，你竟然是用老年卡的人了」。

何家勁雖淡出演藝圈多年，但轉行從商的他，和兩位朋友共同在廣東惠州經營健康食品生意，2011年創建佔地5.4萬平方公尺的「勁家莊」，不僅發展食品，還融合觀光，成為旅遊打卡景點，不僅如此，他還成為惠州市的政協委員，更被評選為旅遊協會形象大使，身價推估已是億萬富翁。