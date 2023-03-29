高雄市立大同醫院29日舉辦13周年院慶大會，產官學貴賓齊聚，一同見證重要時刻，高雄市長陳其邁出席院慶大會，恭喜大同醫院Newsweek「全球最佳醫院」榜上有名，期望點亮高雄智慧城市全齡健康共好的目標，讓高雄成為國內健康城市典範。

高雄市立大同醫院委託高醫體系經營滿13年，早年以公共衛生、傳染病與寄生蟲防治來為民服務，現已脫胎換骨，以多專科聯合治療團隊來建構智慧醫療與智能管理，提供全方位醫療照護，並涵蓋周邊社區長照網絡佈建。

陳其邁表示，大同醫院提供最好的醫療服務給所有市民，特別是疫情期間，晚上執行大量PCR採檢，大同醫院不眠不休，意味著大同醫院和市民唇齒相依，更是市民健康守護神。陳其邁感佩高醫服務範圍越來越大，做為研究型大學重要角色，智慧醫療也走得很前面。他補充說，醫療必須以人為本，尤其像人類或許一兩百年才碰到的大型感染，這個就是對於醫療體系最好的考驗，高醫能扮演利用智慧醫療，深入社區來提供市民朋友最好的照顧，減少失能到促進健康，「真的是非常不簡單的一件事情」。

高雄市立大同醫院29日舉辦13周年院慶大會，高雄市長陳其邁期望未來讓高雄成為國內健康城市典範。（高市新聞局提供）

陳其邁以政府部門多年服務、且對醫療體系有一定程度了解的觀察出發，以人為本的醫療照顧模式，他相信也是台灣各級醫療在提供未來的醫療需求服務裡面，最好的一個典範，他指出其他的市醫院也會參考高醫大同的模式，讓更多的市民能普遍受到最好的醫療服務。

高雄醫學大學董事會董事長陳建志表示，感謝高雄市政府讓高醫發揮身為醫學大學的社會責任，高醫體系深耕偏鄉多年，貫徹聯合國永續發展目標(SDGs)之核心精神，大同醫院是高醫承市府之期待，守護民眾健康的實踐場域。期勉大同醫院能持續精進醫療特色服務與永續行動，致力台灣超高齡社會的健康照顧與醫療發展，共同與高雄市政府守護台灣民眾的健康與福祉。

高雄市立大同醫院院長傅尹志表示，一直以來，都以三安五心的理念，提供民眾醫療健康服務，也用守護世界萬物愛的理念實踐ESG，透過各種努力追求聯合國SDGs目標，大同醫院從員工個人開始承擔起責任，透過創新合作，幫助減少碳排放，打造綠能醫院，立足全球ESG浪潮，讓大同醫院成為不可或缺的角色。

院慶與會的貴賓，除了市長陳其邁、董事長陳建志外，還包括高雄市衛生局長黃志中、毒防局長林瑩蓉、高雄醫學大學校長楊俊毓、附設中和紀念醫院長鍾飲文，旗津醫院長蔡忠榮，還有多位立委以及議員等產官學界貴賓雲集，一同見證這重要的時刻。