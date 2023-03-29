前總統馬英九赴陸祭祖參訪，綠營試圖見縫插針攻擊。民進黨立委何志偉29日在《新聞大白話》節目強調，前元首登陸不可能是私人行程，「總統」、「前總統」的稱呼不可以被消失。國民黨戰將謝龍介打臉指出，馬英九有講他是中華民國總統，何志偉則說馬英九講沒有用，要對方承認。謝龍介直言，總統蔡英文去就會給她溫暖，連去都不敢去，要到哪裡去討溫暖？

主持人陳諺瑩質疑，好像什麼都可以酸，到底綠營要的是什麼？何志偉說，民進黨為什麼有些人會反彈？是因為都知道你過去就一定會被吃豆腐，被稱台灣地區領導人，你的一中各表表到哪裡去了？地毯那些都是細微末節，外交那些一條一條拼湊起來的東西，「你的確在現場是被矮化的！」

陳諺瑩問，馬英九這次也是私人行程？何志偉強調，前元首祭祖登陸這種東西，絕對不可能是私人行程，當過總統的人就沒有私人行程。我們也期待有一天可以春暖花開，但歷史是執政黨在寫的，不可以變區長，你就是前總統，前總統是很珍貴的，這就是我們民主的堅持。

「老共可以剪影片大外宣，你民進黨不會剪？」謝龍介反駁表示，不能否認我們現在在台澎金馬有實質的統治權。何志偉說，這個「總統」不見了就是不行，既然這麼友好可以互相溝通，那「總統」這2個字、「前總統」這3個字不可以被消失。謝龍介強調，「馬英九講了啊，他就是中華民國總統啊！」何志偉表示，馬英九講沒有用，期待是說去了的話，一種溫暖要出來。

謝龍介直言：「蔡英文去，他就會給她溫暖，我跟你保證！妳連去都不敢去，還要到哪裡去討溫暖？」何志偉說，去，他叫我們台灣總統、中華民國總統，那當然要去，互相承認。