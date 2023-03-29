總統蔡英文29日展開為期10天的中美洲友邦訪問，並以過境之名造訪美國紐約、洛杉磯，就在出發前夕，白宮取消蔡英文過境簡報會，並稱此行是私人行程，未派官員會晤。有臉書粉專諷刺直呼，「唉呦，民進黨不是很愛講尊嚴嗎？美國怎麼取消說好的過境簡報？」

蔡英文此行去程過境紐約，再依序前往瓜地馬拉、貝里斯兩個友邦進行訪問，返程過境洛杉磯，預計與美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會晤，4月7日返抵台灣，全程為期10天9夜。美國國務院亞太助卿康達原本也預計針對蔡英文過境美國對記者簡報，但簡報開始前不到40分鐘，媒體先是被通知延後，後又於原定時間前23分鐘告知取消。

臉書粉專《政客爽》今（29）日就表示，「唉呦，民進黨不是很愛講尊嚴嗎？美國怎麼取消說好的過境簡報？」更直呼：「民進黨說我們不是中國，那請蔡英文務必正式跟美方確認，允許過境不是因為一個中國原則哦，不然就是下跪、就是沒有尊嚴！」該粉專最後更暗諷：「反觀馬英九在中國大陸面前講自己是總統，真的沒尊嚴的是誰呢？」