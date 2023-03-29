俄羅斯央行的央行數位貨幣（CBDC）試點計畫（Pilot Run）將向後推延，因法案審議延宕的關係，無法準時於4月初開始試點。不過，參與的銀行表示已經準備好隨時開始測試數位盧布，另外根據官媒說法，相關法案可能會在5月初生效。

綜合區塊鏈專業媒體cointelegraph.com和俄羅斯官媒《塔斯社》（TASS）3月28日報導，俄國央行數位貨幣——數位盧布的試點，不會像先前宣布的那樣在4月1日開始，因為具體法規截至目前為止，僅通過了國家杜馬（俄羅斯聯邦下議院）的第一讀會（First Reading）。不過，根據塔斯社的報導，該法案可能會在5月初生效。

參與試點的私人銀行數量也從15家變成13家。其中一些銀行的員工將成為數位盧布零售支付測試的參與者，以及俄國最大的一家保險公司Ingosstrakh。

銀行高管對數位盧布的計畫表示十分熱情。Sinara Bank的創新主管維科皮索夫（Vitaly Kopysov）表示：

使用智能合約（Smart Contract）可望減輕銀行的運營負荷並使交易透明化，這不僅會降低政府和銀行資金被濫用的可能性，而且最終簡化現有合約管控

“使用智能合約（Smart Contract）可望減輕銀行的運營負荷並使交易透明化，這不僅會降低政府和銀行資金被濫用的可能性，而且最終簡化現有合約管控。」

即將到來的試點將涉及實際操作和消費者，但其規模將受到限制。公眾無法參與第一階段，因為銀行將與選定的客戶進入試點。在第一階段之後，俄羅斯央行打算決定如何進一步擴大數字盧布的範圍。

原訂在2024年才要進行的數位盧布試點已經大幅提前，因為俄羅斯央行在西方\實施經濟制裁的情況下尋求了SWIFT支付系統的替代方案。