潘逸安受邀參加台北時裝週。（艾迪昇傳播提供）

潘逸安女兒米估（右）和爸爸穿相同牛仔衣服。（艾迪昇傳播提供）

潘逸安婚後受老婆Vivian影響，時尚品味大躍進，昨首度受邀擔任秀場嘉賓，出席「HORSE LAI」台北時裝週活動，他直言很享受整個過程，「現場有歌手跟DJ，當開場音樂一下，很像到了不同世界，很chill」。人生初體驗，每個環節都是新鮮，就連台下來賓拿著手機猛拍台上模特，瞬間轉發到社群媒體，他坦承一開始很訝異，他解釋：「因為看電影、看舞台劇不可以拿手機，所以當下有點不知所措。」

潘逸安昨以牛仔布料拼接大衣、寬褲現身秀場，為了呈現最佳狀態，事前挑了7家品牌服飾，並特地情商造型好友到家中，幫他打理髮妝。他透露昨天行程有夠硬，「我凌晨5點要拍戲，4點就起床戴隱形眼鏡、換衣服，怕吵到家人，還不敢開燈」，戲拍到中午才從桃園趕回家做造型。他求好心切，和老婆在網路找了不少造型照片，搭配看秀品牌風格，才設計出適合自己的造型，他笑說：「現場每個來賓都精心打扮，很像都要上台走秀一樣，還好我有準備，不然就要出糗了。」

第一次近距離看時裝秀，他對模特換衣速度留下深刻印象，「明明那位模特才剛上場，怎麼一轉眼又換上另一套衣服，到底如何辦到」，笑說回家也想試試看，挑戰急速換衣服。此外，對於秀場人均身高遠超於他，潘逸安也不敢置信，他驚呼：「模特兒就算了，但就連看秀來賓也都比我高很多，我都已經180公分了，很多來賓，我大概都只到他們腋下而已。」自嘲哈比人到了天龍國。

這回時尚初體驗，他直言解鎖了人生新里程，對日後的演戲表現很有幫處。除了感謝公司幫忙張羅服裝，潘逸安更感謝Vivian出謀劃策，幫他上下打點，現場還得充當攝影師，幫他拍下不少張帥照，他說：「Vi對照片很敏銳，那邊的光比較好，她一看就知道，可以拍出最適合我的樣貌。」有了這次經驗，他笑說不排斥也上伸展台走秀一下，還嘴甜說：「若能和漂亮老婆一起，就更棒了。」