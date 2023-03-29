大陸央視網報導，中共中央政治局常委、國務院總理李強29日在海南調研。他強調，要堅持改革開放，高品質高標準建設海南自由貿易港，踐行以人民為中心的發展思想，用心用情用力做好養老、醫療等民生工作，提高人民生活品質。

李強首先來到海口新海港客運樞紐專案現場，聽取封關運作專案進展情況等彙報。

他強調，建設海南自由貿易港是中共總書記習近平親自謀畫、親自部署、親自推動的改革開放重大舉措。要認真貫徹，增強責任感、緊迫感，加快建設具有世界影響力的中國特色自由貿易港。

李強指出，只有管得住才能放得開，要推進軟硬體建設，深入開展壓力測試，大力提升智慧高效協同監管能力，為2025年底全島封關運作打下堅實基礎。

李強隨後來到華邦美好家園（海口）孝慈苑，瞭解海南省養老事業發展和養老機構營運情況。

他強調，要實施積極應對人口老齡化國家戰略，加強養老服務保障。居家養老是中國最主要的養老形式，要圍繞老年人所盼所願，積極探索社區嵌入式養老服務，解決好老年人吃飯、就醫等需求。要樹立積極老齡觀，分層分類做好養老服務，讓高齡失能老人老有所養，讓低齡健康老人老有所為。

李強與老人們親切交談，祝願他們健康、樂觀、長壽。他指出，要學習借鑒國際先進經驗，加強技能培訓，提高標準化服務水準。

在海南省中醫院江東院區，李強聽取海南省醫療衛生發展、異地就醫報銷等彙報。

他強調，要加強醫療衛生服務體系建設，推動優質醫療資源下沉，完善異地就醫直接結算機制，讓群眾享受到更便利、更實惠的醫療服務。

李強察看了黎族醫藥門診。他說，包括黎醫黎藥在內的中醫藥是中華民族的瑰寶，要堅持傳承創新，充分發揮中醫藥防病治病的獨特優勢和作用。

李強指出，三年來，廣大醫務人員為抗擊新冠疫情付出了巨大努力、作出了特殊貢獻，向大家表示衷心感謝。

李強充分肯定海南經濟社會發展取得的成就，希望海南深入貫徹習近平總書記關於海南工作的重要指示精神，譜寫改革開放和現代化建設新篇章。

大陸國務委員兼國務院祕書長吳政隆陪同調研。