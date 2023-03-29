民進黨台北市士林大同選區立委初選，由北市議員王世堅挑戰立委何志偉；新北市三重選區則由新北市議員彭佳芸挑戰前市議員李坤城；新北市中和選區的立委江永昌放棄連任。時事評論員李正皓質疑，3個選區發生的怪事，主角都屬於同一個派系，這就是一場讓兼任民進黨主席的副總統賴清德難看、難辦事的「陰賴計畫」。

李正皓今(29日)在臉書粉專貼文表示，民進黨2024大選提名策略小組今天邀請何志偉與王世堅進行協調，協商正式破裂。王世堅還怒嗆：不會接受「誠信條款」，我信賴，但我不信邪。隨著王世堅的嗆聲，質疑民進黨內某派系的「陰賴計畫」正式展開。

李正皓點出，何志偉是現任立委，王世堅則是剛連任市議員，中正萬華選區是空的，王世堅為什麼不去呢？

李正皓接著指出，彭佳芸挑戰李坤城更是怪事，論議員資歷、媒體戰力，李坤城都比彭佳芸優秀好幾個檔次；更遑論李坤城為了參選立委，去年就先放棄議員連任，積極佈局立委選舉。況且第二屆議員就落跑的彭佳芸，連空戰能力都沒有，民進黨支持者怎麼可能挺得下去？

李正皓還指出，江永昌不連任立委，更是怪事中的怪事，國民黨大概派出前立委張慶忠的兒子張智倫參選，江永昌身為資深立委，募款能力絕對不弱，江永昌對上張智倫贏面也大，為什麼要放棄連任？

因此，李正皓質疑，這3件怪事的主角都屬於同一個派系。說穿了，就是一場讓賴清德難看、難辦事的「陰賴計畫」。