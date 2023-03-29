近期靠著日劇《First Love 初戀》而在各地人氣火爆的男神佐藤健，近期因工作飛來台灣，還舉辦了一場小小簽名會，吸引不少粉絲關注。然而，他今(29日)特地在官方LINE上向粉絲問好，並分享拍攝廣告的花絮，親民的作風也讓相關話題在短短時間內便衝上日本推特的流行趨勢。

佐藤健近期因廣告工作來台拍攝，數百位粉絲擠爆機場入境大廳為偶像接機，場面一度失控，而他也在現場與粉絲們互動、簽名、合照，寵粉舉動十分親民。而今日是他來台的第3日，他也在官方LINE群上一連更新多條「偽男友」訊息，讓粉絲看得相當開心。

佐藤健下午時，先是在LINE中發訊息詢問：「你在做什麼呢？」並配上一張帶著黑輪的貓咪貼圖，而上面帶著「你好哇」的日文字，似乎在向粉絲打招呼，而時隔不久後，佐藤健再次寫下：「在台灣拍廣告。」並驚喜曝光一則16秒的短片，只見畫面中，佐藤健出現在一片盛開的桃花林中，遠方還有連綿起伏的山陵，意境十分唯美，勾起粉絲想看到全片的好奇心，而他該系列在社群上分享的訊息，也衝上推特的趨勢，引起不少人討論。

事實上，雖然不少明星藝人會開通舉凡推特、臉書、IG等各式社群軟體與粉絲們分享生活大小事，但佐藤健目前的社群帳號僅有LINE的官方帳號，且是由他本人親自經營，雖然無法在其他社群平台與男神互動，但在LINE中所有訊息及照片都是由男神親自回覆、分享，也算是圓了粉絲一窺偶像近況的夢。