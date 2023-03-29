桃園市長張善政上中天《庶民請上車》節目，坦言桃園有多達13項建設蓋好只有殼不能用，淪為「毛胚屋」，甚至還有蓋不好不能用，要想辦法籌錢追加預算，直指施工後遇到物料上漲預算不夠情有可原，但設計階段就是毛胚屋，就跟錢無關了，應該編足再開工。

張善政坦言桃園現在有多達13項工程，有的是施工到一半快要完工，有的已經完工卻成「毛胚屋」，蓋好只有殼不能用，甚至蓋不好根本不能用，新市府上任全面重新檢視規畫中的建築，檢討並想辦法籌錢追加預算善後。

張善政舉例，航空城亞洲矽谷大樓雖然已經設計發包，還沒施工，團隊檢視驚見設計竟然沒有機電、空調，完工後根本無法立即進駐使用，未雨綢繆趕快喊停全面檢討。

張善政感嘆，物料上漲導致預算不夠情有可原，但設計階段就是「毛胚屋」就跟錢無關了，直言務實作法就是編列足額預算後再開工，為何要搶發包也讓他感到納悶。

張善政還提到，桃園美術館是在地民眾非常期待的工程，可以帶動區域發展，原來預計明年會完工，但「大概好不了了」，原經費37.5億，要追加10億才能順利完成是事實，因為很多東西都缺，沒冷氣、沒內裝、沒景觀等，除了物調因素，也因為很多應該要有的設備都沒有，兩個因素綜合在一起導致要追加10億。

張善政也提到桃園近年預算每年破千億，但預算赤字也不小，中央能挹注赤字就能舒緩，他相信副閣揆鄭文燦來自桃園，可以少掉徵詢建設的背景調查，體會地方講的是花拳繡腿還是真正需要的，且撇開政黨差異，鄭文燦對桃園真的很用心，至今仍常在桃園活動出現，不諱言中央預算好不好爭取是一個門檻，相信有鄭文燦在中央門檻會相對低一點。