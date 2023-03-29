今年即將迎來疫情後首個母親節，因此Global Mall今年就以歡樂慶典為主題，明日（30日）起至4月19日推出首波「美好購物節」優惠，不僅首次祭出點數加禮券的最高18%雙回饋，更在線上下通路聯合推出消費滿額即可抽萬元購物金活動，還有20個新櫃登場，加上周周推出夢幻兌禮、三大歡樂特展等活動，準備與民眾同慶首個完全解封的母親節。

Global Mall新北中和店的beautySTAGE MAC自帶濾鏡底妝組，價值4910元，優惠價3260元。（Global Mall提供）

Global Mall新北中和店的beautySTAGE ORIGINS靈芝新客小全套組，價值4040元、優惠價2400元。（Global Mall提供）

Global Mall新北中和店的輝葉良品WULA超有力小沙發按摩椅，原價5萬6800元，優惠價2萬4999元。（Global Mall提供）

Global Mall就看準會員使用點數折抵的消費金額逐年增加、年增近30%，因此今年母親節就首度推出4月19日前推出刷GMpay、綁定Global Mall聯名卡，於新北中和、桃園A8、A19、屏東市當日累滿3000元，最高送會員點數1200點及200元電子商品禮券，回饋率達18%、點數加贈更是創歷年來最高達40倍，一次盡享雙回饋優惠。另外板橋車站、南港車站、林口A9、新左營車站則推出會員持GMpay消費當日累計滿2000元贈點數800點，刷GMpay綁定聯名卡，當日累滿3000元最高更送800點及200元電子商品禮券。

Global Mall新北中和店的Beutii amadana 智能廚餘機 NA-2，原價1萬4900元，優惠價1萬3900元。（Global Mall提供）

Global Mall新北中和店的JUNIOR 全能製冰機，原價1萬2150元，優惠價6000元，加贈iwaki日本冰滴咖啡器。（Global Mall提供）

Global Mall新北中和店的象印微電腦炊飯電子鍋LBF05、電氣快煮壺DAF10，原價9300元，優惠價6000元。（Global Mall提供）

而為了更積極推動線上下串聯，此次更首度在母親節全檔期、5月14日前，於全台八店或環球Online消費，即享跨通路、跨店、跨日累計消費，滿2000元即抽千元購物金，累滿萬元還可加碼參加抽萬元購物金，同時為了鼓勵會員活用點數，更擴大推出「點數兌好禮，週週蒐夢幻品」，扣150點到1700點，即可周周兌換艾絲樂小兔萌系商品、韓系鍋具到彼得兔居家用品等商品。

Global Mall在5月14日前與推行古生物策展、科普教育的「根目錄文創」合作，打造擬真「恐龍森林探險」特展，全台八店將有13隻巨型恐龍出沒。（Global Mall提供）

Global Mall也為了呼應「歡樂慶典樂園」的主題，一連推出三大展，包括與風靡全亞洲的「Esther Bunny艾絲樂小兔」，推出獨家會員禮、點數兌好禮，5月14日前還在新北中和店更打造了獨家夢幻高達4米的「巨型蛋糕禮物盒」，以及「兔兔野餐派對」打卡場景。另外還與推行古生物策展、科普教育的「根目錄文創」合作，打造擬真「恐龍森林探險」特展，全台八店將有13隻巨型恐龍現身，現場還規劃體驗活動，像恐龍化石挖掘組裝或是翻模彩繪體驗，讓親子一起體驗考古樂趣。而桃園A19就在4月2日至4月9日推出「泰洋出來了-泰國美食展」，5樓展區設有9個主題，近千款泰式零食、伴手禮一次購足，現場消費滿499元，即可兌換限量泰式辣椒膏或泰式甜雞醬，4月2日當天更因適逢樂天桃猿主場賽事及響應潑水節即將來到，特地舉辦美食文化祭，消費滿499元憑球賽票根，再送限量泰國顆粒椰子水。