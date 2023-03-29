為解決國內雞蛋供應問題，農委會採購進口雞蛋補足缺口，進口蛋價格較為便宜，量販店一早就全數售完，但卻有民眾發文抱怨，發現有囤蛋者低價兜售快過期的雞蛋，結緣價一顆約3元，引發眾人抨擊呼籲拒買。

一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」轉發目擊者貼文，指出一名男子29日中午開貨車到內湖科學園區，載著即期的散裝蛋，1包只要100元，強調是之前買太多吃不完，「拿出來結緣，不保證是好的」，目測1顆雞蛋3元。

有網友分享目擊者貼文，質疑有囤蛋者趕著出清快過期的雞蛋。（圖／翻攝臉書爆廢公社二館）

貼文引發眾人議論，不少人批評囤蛋行為，「不保證是好的！真扯」、「就是有這種土立土及」、「怎麼會有人覺得蛋可以囤貨呢」、「自己吃掉啊！再囤咩」、「就讓他壞掉吧！」、「再不賣就賣不出去了」、「進口蛋進來了，囤貨的人gg了」。

也有人回報不只台北，各地都有人在出清雞蛋，「各個地方社團都出現這樣的人了，都打著辛苦去產地載蛋，便宜賣給大家」、「現在一堆囤蛋的智障在跑貨阿」、「這種的蛋大家都別買，抵制他們，不然以後也是會囤積的」、「大量的通常是蛋商以及相關業者，雞蛋會搞到社會混亂，他們也是有推波助瀾的」。