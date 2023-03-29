新冠肺炎（Covid-19）疫情爆發已進入第4年，世人生活已大幅恢復常態。世界衛生組織的疫苗專家已修改疫苗施打建議，健康的兒童與青少年感染風險較低，列為低度優先施打對象，或可不接種新冠疫苗；已接種基礎劑與1劑加強針的健康成年人也不必再補打，因為這在公衛層面的好處微乎其微；重症與死亡的高風險者仍應接種。

世界衛生組織的免疫策略諮詢專家小組（Strategic Advisory Group of Experts on Immunization，SAGE）28日指出，有鑑於Omicron變異株大流行現階段的情況，加上各國疫苗接種率與感染人數讓群體免疫水準拉高，因此根據目前流行病學條件訂定疫苗施打建議的修改版本，倘若疫情生變，疫苗接種指南可能又會有所不同。

SAGE建議，染疫後轉為重症甚至死亡的最高風險族群，包括年長者、免疫功能低下者、第一線醫療工作者、孕婦，這些人士最近一次施打加強劑之後的6個月到12個月應再補打加強針。這些人屬於高度優先接種者。

世界衛生組織專家小組提出修改版的新冠肺炎疫苗接種建議。圖為輝瑞（左）與莫德納的雙價疫苗。（資料照／美聯社）

中度優先接種對象包括有健康風險的兒童與青少年，還有60歲以下的健康成年人，這些人若已施打基礎劑與第一劑加強針，就不建議固定補打加強針。SAGE說，這類對象再補打加強針沒有安全疑慮，但不建議固定補打，因為這類人士持續補打加強針「對於整體公衛健康的好處微乎其微」。

6個月大至17歲的青少年若身體健康，SAGE列為低度優先接種對象，各國應根據疫情負擔與防疫成本考量是否予以施打疫苗。SAGE指出，健康的兒少接種疫苗，公衛影響程度遠低於傳統上給兒童施打其他疾病疫苗既有的好處，例如輪狀病毒、麻疹、肺炎鏈球菌結合型疫苗。

SAGE指出，部分國家正根據各自的疫苗供應狀況與施打進度選定疫苗接種建議。例如，美國的衛生官員正在考量是否針對感染COVID-19後有高度重症風險的人士再提供一劑雙價疫苗加強針；英國、加拿大已開始允許特定族群補打一劑雙價疫苗加強針。