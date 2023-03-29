俄羅斯一向是歐盟地區最主要的原油供應來源，截至去年1月底，俄油在歐盟原油進口的占比多達31％，美國以13％居次。但歐盟統計局（Eurostat）周二公布，去年12月，美國在歐盟進口原油的占比拉高到18％。

數據供應商Vortexa資深分析師馬洛（Jay Maroo）指出，俄烏戰爭爆發前，美國輸往歐洲的原油就持續成長，俄國侵烏更升高對原油替代來源的需求。

去年2月俄羅斯入侵烏克蘭，歐盟能源供應出現重大轉變。俄國出口的原油和燃煤成了制裁目標，歐盟國家削減俄國能源進口。

歐盟對俄羅斯海運原油的禁運令，去年12月生效，並對俄國原油設價格上限，一旦俄油交易價超過每桶60美元，禁止託運人、保險經紀商及其他企業提供服務。

俄烏開戰後，就有歐洲國家開始減少進口俄國天然氣。莫斯科當局也以「斷氣」為手段，反擊歐盟制裁。俄國國營能源巨頭Gazprom先是讓天然氣管線「北溪一號」減量供應，2021年該管線占俄國輸歐天然氣總量的35％，去年9月Gazprom以技術問題為由關閉「北溪一號」。

照Eurostat數據所示，俄羅斯在歐洲進口天然氣占的比例已大幅下降，2022年第一季尚有31％，到去年底降至近19％。美國以近20％占比，成為歐盟第二大天然氣供應國，僅次於占比近31％的挪威。

歐盟統計局指出，自去年9月起，歐盟的俄國原油進口量逐步遞減，到12月僅占總進口量的4％。

去年年底，歐盟主要原油供應國大洗牌，變成美國、挪威和哈薩克，足見歐盟已適應出現丕變的油市生態，擺脫對俄羅斯石油的依賴。