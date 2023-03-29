經濟部日前在電價審議委員會上決定4月起調漲電價，其中住宅用電700度以下、小商店用電1500度以下皆不調漲。台電公司今（29）日分享試算結果，換算後等於住宅用電夏月（6－9月）帳單4508元以下、非夏月（10－5月）帳單3832元以下之民眾，不用擔心電價調漲。

台電說明住宅用電調漲差異。（翻攝自台電電力粉絲團臉書）

台電公司在臉書粉專「台電電力粉絲團」發文表示，民眾只要檢視一下過去的電費單就能知道自己會不會受影響，由於電費單是以2個月為一期計算，住宅用電類別中，夏月（6－9月）帳單4508元以下、非夏月（10－5月）帳單3832元以下不會調漲；小商店電費中，夏月（6－9月）帳單11096元以下、非夏月（10－5月）帳單9056元以下不會調漲。

台電說明小商店用電調漲差異。（翻攝自台電電力粉絲團臉書）

台電公司提到，此次規定住宅用電度數超過700（701－1000度）調漲3%，超過1000度調漲10%，以每月1000度為例，夏月前後相差約102元，非夏月前後相差約84元；小商店電費超過1500度（1501－3000度）調漲3%，超過3000度調漲5%，以每月3000度為例，夏月前後相差約570元，非夏月前後相差約450元。

對此，許多網友紛紛回應，「這級距看來商家漲訂了」、「物價又要漲一波了」、「繳錢就有感」、「大樓的公設或集合式住宅隨便就超過700度」。

以下為台電算式：

住宅用電每月1000度

夏月

調整前:(120*1.63+210*2.38+170*3.52+200*4.8+300*5.66)*2=7904

調整後:(120*1.63+210*2.38+170*3.52+200*4.8+300*5.83)*2=8006

非夏月

調整前:(120*1.63+210*2.10+170*2.89+200*3.94+300*4.60)*2=6592

調整後:(120*1.63+210*2.10+170*2.89+200*3.94+300*4.74)*2=6676

小商店用電每月3000度

夏月

調整前:(330*2.53+370*3.55+800*4.25+1500*6.43)*2=30387

調整後:(330*2.53+370*3.55+800*4.25+1500*6.62)*2=30957

非夏月

調整前:(330*2.12+370*2.91+800*3.44+1500*5.05)*2=24206

調整後:(330*2.12+370*2.91+800*3.44+1500*5.20)*2=24656