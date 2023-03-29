「登山女神」曾格爾去年爆出跟已婚陳姓富商過往甚密，甚至一起去溫泉會館泡湯，接著扯出登山紀錄造假，連登頂干城章嘉峰的紀錄都不被官方承認，對此曾格爾始終否認，29日更上傳自稱在馬納斯魯峰雪地拍攝的影片，解釋5項爭議，也還原當天登頂的情況。

曾格爾影片開頭就說登山考驗團隊合作，並非有經驗即可達成，接著針對「為何被質疑？怎麼快速完成其他登山家難以達成的紀錄」的疑問做出回覆，她表示最近挑戰的8000公尺高山氧氣含量僅有平地的1/3，對腦部造成很大的損傷，此時自己僅有45公斤的體重優勢，得以快速移動、較為省力，也對先前的速攀帶來助益。

至於「高海拔攀登都是雪地嗎？有攀岩地形？」的疑問，曾格爾則說世界第二高峰K2，在5300多公尺海拔時，多為積雪的狀況，且山勢較為陡峭、裸露岩石較多，因而常會用到攀登的技巧，因此基本上兩個都有。此外，曾格爾也實際在雪地走動，她指出雖然生理上比不過男生，但女生的體重較輕，即使踩到較深的地方，仍能迅速把腳拿出來，因此節省不少力氣。

最後針對「上一次拿到世界紀錄馬納斯魯峰最速紀錄可以說明如何拿到的嗎？」的疑問，曾格爾以新雪跟舊雪來打比方，直指新雪踩起來較費力，甚至腳會陷下去，但如果踩著先前撤退隊伍留下的腳印，會輕鬆很多，3年前爬該座山時便是如此，因此即使自己的體能並非世界頂尖，加上登頂那天的天氣晴朗、與團隊配合得宜，因此她認為「世界紀錄被打破是天時地利人和。」