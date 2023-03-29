總統蔡英文過境美國出訪中美洲，引發中美關注，之後也預計會與美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會晤，4月7日返抵台灣，全程為期10天9夜。而蔡英文第一站會先抵達紐約，除了參加僑界晚宴，還預計會跟美國前國務卿龐培歐（Mike Pompeo）進行區域安全對話。對此，前立委郭正亮認為「蔡麥會是蔡英文此行最大的未爆彈，龐培歐會講出更出格的話」，引發討論。

對於蔡英文可能在過境美國時會見麥卡錫，大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，大陸對此堅決反對，必將採取措施堅決回擊。朱鳳蓮批評，蔡英文「過境」，不是老老實實待在機場或賓館，而是以各種名目要同美國政府官員、國會議員接觸，「搞美台官方往來，與外部反華勢力勾連」。朱鳳蓮說，蔡英文如果與麥卡錫接觸，將是又一起嚴重違反一個中國原則和損害中國主權和領土完整，破壞台海和平穩定的挑釁，「我們對此堅決反對，必將採取措施堅決回擊」。

對此，郭正亮29日在中天節目《大新聞大爆卦》中認為「蔡麥會是蔡英文此行最大的未爆彈」，郭正亮更認為，「龐培歐會講出更出格的話，因為他現在沒有職位，毫無忌憚」，至於麥卡錫，郭正亮坦言，「因為麥卡錫再怎麼樣，還是要參議院同意，還是有Hold住的部分，但龐培歐就不會管這麼多了」。