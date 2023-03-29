中國新聞網報導，中國國務院總理李強29日在海南博鼇，會見到中國出席博鼇亞洲論壇2023年年會的象牙海岸（大陸稱「科特迪瓦」）總理阿希。李強表示，近年來，在中國國家主席習近平與象國總統瓦塔拉的戰略引領下，中象關係全面快速發展。中國視象牙海岸為重要合作夥伴，願以兩國建交40周年為新起點，在發展振興道路上攜手同行，推動兩國關係不斷邁上新台階，為構建高水準中非命運共同體作出貢獻。

李強指出，中方讚賞象牙海岸支持共建「一帶一路」倡議和全球發展倡議、全球安全倡議，堅定奉行一個中國原則，將繼續堅定支持象牙海岸走符合本國國情的現代化發展道路，密切雙方各層次各領域交流合作。中方願與象牙海岸加強發展規畫對接，支持象牙海岸農業富民和工業興邦，將繼續鼓勵中國企業赴象投資興業，深化和拓展農業、基建、數位經濟、新能源、綠色發展等領域合作，助力象牙海岸早日實現糧食自給、推進工業化進程。

希望象牙海岸為中國企業提供良好的營商環境和法律保障。中方支持象牙海岸人才強國建設，願幫助象方培養更多發展急需的人才，歡迎更多象牙海岸青年來華留學。中方支持象牙海岸安全發展，願根據需求開展合作，助力象牙海岸反恐維穩。

阿希祝賀中方取得應對新冠疫情的重大勝利。他表示，象中關係十分良好。感謝中方為象牙海岸抗擊疫情和基礎設施建設提供的大力支持。象方恪守一個中國原則，積極參與共建「一帶一路」合作，願與中方以建交40周年為契機，深化投資、農業、教育培訓、青年等領域合作，幫助科加快經濟社會發展，助力科工業化進程。

大陸國務院祕書長吳政隆參加會見。