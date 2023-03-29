桃園市長張善政上中天《庶民請上車》節目，談到前總統馬英九到大陸祭祖尋根，樂見對岸對馬的彈性對待，有助兩岸發展，面對綠營強力譴責，他大聲嘆氣後直言：「民進黨要去對岸沒有空間就像被點到死穴！」呼籲綠營以全民利益為優先，更向總統蔡英文喊話，美中關係就像走鋼索，稍有不慎就會擦槍，拜託蔡英文不要在緊張時期去晃動天平兩端的砝碼。

張善政說，前總統馬英九去祭祖尋根，是所有台灣人都應該尊重的，過去也很多民進黨政治前輩去尋根，不足為奇、也不用質疑，可以觀察的是對岸對馬的尊重度和態度，尤其講中華民國時，對岸是什麼反應，他覺得大陸對馬的言論應該給予彈性對待，不要硬梆梆，更能有助兩岸發展。

張善政提到，對岸媒體講到台灣的官員，像是院長兩字要加引號，看了有點刺眼，認為台灣在大陸講的話應該給予一定的寬容度跟了解，沒有互相否定政權之意，雙邊都不要對所言放大太在意，有彈性會比過去好。

面對主持人直指譴責最多的反而是國內，張善政深深嘆一口氣說：「唉，民進黨要去對岸沒有空間就點到死穴！」呼籲綠營還是應該以全民利益，為大陸台商想一想，不要讓台商變成孤兒。

張善政談到總統蔡英文訪美，直言美國緊張、中國大陸也很緊張，美中關係就像走鋼索，稍有不慎就會擦槍走火，台灣的安定跟利益應該是最大考量，呼籲蔡英文不要在緊張時去碰觸天平兩端的砝碼。