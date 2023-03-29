壽險圈29日晚間傳出震撼消息，中國人壽總精算師翁志宏將跳槽元大人壽，接任元大人壽總精算師楊國柱退休後的遺缺，翁志宏從30日開始就休長假，預計5月中旬到元大人壽任職，也從開發金控正式轉換到元大金控。

翁志宏2011年跟著黃淑芬一起從南山人壽轉戰中壽，至今已逾11年，翁志宏亦深受重用，開發金法說會中的中壽相關精算問題，都是翁志宏負責，因此29日傳出翁志宏異動消息，震撼壽險圈。

隸屬開發金子公司的中壽，資產規模近2.35兆元，是國內第五大壽險公司，獲利能力則是在前四強左右，而元大人壽是元大金控子公司，資產規模逾4,200億元，尚不是公開發行公司，中壽與元大人壽亦不在同一競爭跑道上。

翁志宏3月23日還參加開發金法說，這兩天亦還在中壽上班，但29日元大人壽董事會後，即傳出翁志宏要轉戰元大人壽總精算師一職，壽險圈立馬口耳相傳，探詢翁志宏離職的真正原因。

據了解，翁志宏只是表達想休息一下，因此會開始休一個多月的長假，之後即想到元大人壽接受新的挑戰。