泰山澄清，公司名為「泰山」，當初創立之宗旨，就是要作消費者食品「尚實在ㄟ靠山」，而公司為提升產品品牌形象，內部討論後規劃運用「藝術山水名畫」作為廣告視覺主題，經營團隊在符合內部規定下，購入國際知名畫家吳冠中的兩幅山水畫作，由於該畫作符合公司意象，除可供作產品廣告使用、大幅節省廣告費用支出外，由於吳冠中的畫作拍賣價，近30年屢創造新高，畫作本身亦具有資產保值、增值價值，對公司而言，實為有利之舉。且公司並已完成規劃將畫作作為「茶之初」飲品之外觀包裝。日後不排除循此模式， 繼續投資有增值潛力的藝術作品，既造福股東，亦激勵全球辛勤創作的藝術家。

至於有關出售全家股份，係因近3年平均現金股息殖利率2.85％，投報率偏低，而公司就出售取得股款不可能存放現金，任由其貶值，故除清償公司債務、增加公司經營所需資本支出外，進一步尋找合適投資標的也是當務之急。其中，台開位於花蓮的新天堂樂園，為該公司及花蓮地區營收最佳之園區之一，泰山準備仿效食品同業，打造旗艦級觀光工廠，大幅提升品牌形象，如善用新天堂樂園部分空間，既有現成的人流，更可節省興建時間，若採由台開售後租回方式，其每年租金報酬率更可達4.05％，廣告所稱「購買爛尾土地」顯係嚴重誣衊；台開既然願意釋出，公司自無不予評估之理，至於新臺幣3千萬元本票，僅係供作擔保之用，其後因交易未果，已取回該擔保本票，公司並無因評估投資事業而遭受損害之情。

且針對前開事實，公司已於獨立董事杜英達、陳敏薰（杜英達代理）上周前來查帳時，完整說明如上。