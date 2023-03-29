五月天今晚在高雄開唱，與任賢齊一起舉杯慶生。（相信音樂提供）

五月天今晚在高雄開唱，請來任賢齊擔任嘉賓。（相信音樂提供）

五月天今在高雄世運主場館開唱，與五萬名歌迷共度成軍紀念日。（相信音樂提供）

五月天阿信。（相信音樂提供）

五月天冠佑。（相信音樂提供）

五月天瑪莎。（相信音樂提供）

五月天今在高雄世運主場館開唱，與五萬名歌迷共度成軍紀念日。（相信音樂提供）

五月天出道即將邁入25年，今（29日）起在高雄世運主場館舉辦4場「諾亞方舟10週年進化復刻限定版演唱會」。首場適逢五月天成軍紀念日，特別邀請「亞洲天王」任賢齊擔任嘉賓，除了一起舉杯慶生，任賢齊更當場大爆阿信的料。而這次演唱會也是五月天第8度登上高雄世運主場館，在該場地締造共24場、120萬人次觀賞紀錄。

五月天今晚請來他們的出道貴人任賢齊合唱〈乾杯〉，感謝當年任賢齊提攜後進不遺餘力，帶著還沒出道的5人跑遍演唱會及校園，才能有現在的五月天。任賢齊先對全場歌迷說：「我是看著五月天長大的，你們是聽五月天歌長大的對不對？謝謝你們為五月天創造了一個又一個奇蹟，我覺得能超越五月天的只有五月天。」

他接著爆料當年五月天唱歌很害怕被家裡知道，每次表演都把帽子壓很低，「有一次我們在花蓮表演，阿信媽媽打來，他說『我在士林逛夜市，馬上回去』」任賢齊現場對阿信媽媽喊話：「對不起！是我帶壞他們的。」

阿信則感性表示：「如果沒有齊哥，我們可能唸完書就解散了，而且我們並沒有唸完書，直接原地解散。」說完6人一起舉杯慶祝五月天生日，阿信則說裡面是無糖綠，任賢齊也帶來他的新歌〈我出去一下〉。

五月天今開場一連飆唱〈2012〉、〈叫我第一名〉、〈愛情萬歲〉、〈香水〉等歌曲，瞬間炒熱氣氛。5人向全場歌迷問好時，冠佑主動說：「前兩個禮拜BLACKPINK就在這邊開唱，今天現場有5萬人，大家一起把聲音傳到韓國去給BLACKPINK聽。」

不料歌迷高喊：「跳舞！」冠佑笑說「你們把團體搞錯了」，怪獸說BLACKPINK鼓手是黑人，叫冠佑把臉塗黑。怪獸對歌迷的尖叫聲似乎不太滿意，先是吐槽：「你們的聲音到不了台南，只能到小港機場。」希望大家跟五月天一樣把體力耗盡、把喉嚨喊破。

輪到阿信發言時，全場仍大喊「跳舞」，他幽默問：「你們都知道台上是誰對不對？那要我們跳舞幹嘛？」表示今天是高雄第1場，也是個特別的日子，準備了很多特別的歌獻給大家，接著帶來〈星空〉。

五月天出道以來，共舉行10次大型巡迴演唱會，含6次世界巡迴，全球累積超過1200場現場演出。這次為高雄場斥資千萬重新打造了明日航艦舞台環場，讓全場5萬人都能看清楚他們，他們還把線上跨年演唱會裡的喵星人帶到現場跟他們一起環場，令歌迷驚喜無比。此外，開場嘉賓有傻子與白痴、琳誼、魏嘉瑩輪番上陣，場外則有白安與歌迷度過午后。