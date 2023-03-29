台南一名周姓男子前年邀約女同事A到汽車旅館討論公事，A女未多想就赴約，未料周男進房後獸性大發，強吻A女之外，還無視其意願，強行脫掉A女的褲襪及裙子。台南地院審結，依強制猥褻罪，處周男有期徒刑10月。可上訴。

判決書指出，周姓男子與A女為同事關係，2021年2月間，周男聯繫A女稱要討論公事，便搭載A女前往汽車旅館開房間，未料周男進入房間後，先是動手拉扯強迫A女脫掉鞋子與外套，後來又強吻A女，無視A女的意願，強行脫去A女的絲襪、裙子。

不僅如此，周男還恐嚇A女稱，「如果你跟我親嘴我就不要弄你」、「你再吵我就揍你」、「舌頭給我過來，不然我要生氣了」等語，後來向A女表示，「你洗完澡我就讓你回家」等語，但A女到浴室洗澡後，竟發現周男嘗試偷看她的手機，她衝出搶奪手機，兩人僵持數分鐘，周男才返還，A女則隨即離開房間搭車離去，事後前往警局報案，全案才曝光。

台南地院審理時，法官勘驗事發過程的錄音譯文，發現周男確實不顧A女反對、反抗，仍強行脫下A女的衣物，並強吻A女，再比對A女的證述也與譯文案發過程大致相合，故認定周男的確涉犯強制猥褻罪，酌情後判周男有期徒刑10月。可上訴。