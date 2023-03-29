一家澳洲生技公司在星期二表示，他們打造出了一顆最稀奇的肉丸，那是用滅絕幾萬年的猛獁象肉所做的。由於發布的時間在愚人節的前幾天，因此有些人認為這是愚人節玩笑，但該公司強調，他們是在展示自己的生技肉品技術。

美聯社報導，3月28日，荷蘭阿姆斯特丹科學博物館有一場獨特的發布會，標題是「房間裡有一頭大象：這是真的嗎？」隨著發布會召開，他們展示了放在玻璃鐘裡的一顆暗紅色肉球，並宣稱那是猛獁象肉丸。

荷蘭阿姆斯特丹科學博物館展示的猛獁象肉丸。(圖/美聯社)

澳洲初創公司Vow的創始人提姆‧諾克史密斯(Tim Noakesmith)說：「這是真正的創新技術。」

「這叫做細胞培養肉(cell-based meat)，由動物細胞製成。不需要殺死牲畜來獲得，不殺生，而且對環境也好。」

諾克史密斯說，這枚肉丸是用猛獁象的遺傳密碼，至於缺失的部分，就用現存的近親非洲象來填補充缺失部分，並嵌入綿羊細胞。在實驗室裡細胞會繁殖，累積到有足夠的肉纖維，就能捲成肉丸。

全球有100多家公司也有類似研究，以細胞培養方式，製作肉類產品。專家表示，這項技術相當不錯，如能廣泛採用，全球肉類生產對環境的影響，可望大大降低。新加坡是世界唯一的批准食用細胞肉的國家， Vow公司希望在今年晚些時候，新加坡銷售人造鵪鶉肉。

至於猛獁象肉丸，那是技術示範，甚至實驗團體也沒打算嚐過，未來也沒有生產計劃。

既然沒有要吃，那為何要做? 諾克史密斯說：「我們想創造一個話題，有些東西只有實驗室做的出來。」

「同時，猛獁象也是失落與滅絕的象徵。我們現在知道牠們死於氣候變化。因此，這枚肉丸也象徵環境補救，我們是否可以創造出一些東西，讓我們更好，對地球也更好。」