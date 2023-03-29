前總統馬英九27日抵陸展開祭祖交流之旅，題字寫下民國紀年「百十二」，甚至喊出中華民國，自稱前總統、台灣總統，獲得藍營大讚。前立委蔡正元29日在《大新聞大爆卦》節目強調，綠營想見縫插針，但中華民國談兩岸關係，本來就有寫台灣地區，所以對岸稱台灣地區領導人，我們沒什麼好否認。至於馬英九自稱台灣總統是在面對面談話，非正式會議場合，以馬英九的謹小慎微，雙方一定有先去了解，所以不算突襲。

蔡正元表示，各自表述沒什麼不好，基本上這個都在雙方面互相可以容忍跟接受的範圍裡面，因為講什麼話、作什麼稱呼，雙方都有各自尋求一個可以接受的說法。比如說，馬英九是在面對面談話的時候，並不是一個正式的會議場合，他談到兩岸之間的見面交流，「我在台灣總統任內」什麼什麼，大陸在這種場合能不能容忍？當然可以容忍！

蔡正元提到，然後大陸方面加上一個框架說「台灣地區前領導人期間」，這也合乎我們的憲法，因為憲法我們叫「中華民國台灣地區」，所以中華民國台灣地區的領導人就是總統，當然他不願稱你官銜，但是這個東西，我們也沒有什麼好否認的，真的是中華民國台灣地區的領導人啊。

「不是嗎？難道我們中華民國沒有寫兩岸關係說我們叫台灣地區嗎？有嘛！」蔡正元指出，所以兩方面並沒有去互相駁斥，可是各自表述，你這樣認定我，然後我這樣自我認定。「馬英九此行，我一開始就樂觀其成。」因為一開始就知道他是一個謹小慎微，很會在這種地方巧妙謹慎去發言的人。主持人馬千惠說，還是突襲了啊！蔡正元說「這不算突襲啦，雙方一定有先去了解這個事情。」

蔡正元強調，對岸也會稱台灣民意代表，自己也會說是蔡立法委員，其實這並不是兩岸之間很根本實質的問題。民進黨當然想要見縫插針，講些有的沒有的，那你比較行你去！