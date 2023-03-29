豐原高中爆發師長霸凌導致學生輕生事件，餘下師生與相關社群都受到波及，學生會緊急發聲，呼籲網友冷靜。(圖／豐原高中學生會IG)

台中豐原高中傳出高二生遭七名師長聯合霸凌，走上絕路，引爆全民公憤，但不少非行政社團、臉書都早網友湧入謾罵，甚至有人留言「全校師生都該去死」，對此豐原高中學生會稍早發出聲明，希望大家能停止網路霸凌。

豐原高中學生會今天(29日)貼出聲明，表示感謝大家對事件關注，但目前都還在調查中，且不能公開，現在卻有很多校內同學因為外界的聲音感到很恐慌，更有許多與學校有關的非行政帳號，也遭到謾罵，甚至還有偏激網友留言「全校師生都該去死」，許多同學上學途中受到許多異樣眼光或是閒言閒語，讓同學相當恐懼。

學生會表示，校內很多老師都非常努力，在此次事件發酵的同時，即使他們自己也有滿出來的悲憤情緒，但依舊努力地先平復同學們的心情。

學生會說，希望外界給本校學生一個安全的上學環境，不要再對本校的師生使用任何途徑惡言相向，已經成為一種霸凌，呼籲大家不要讓自己在網路上無意地成為加害者。

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