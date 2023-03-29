進口雞蛋在全台量販店、超市上架首日超搶手，全聯、大潤發、家樂福等今都祭出一盒68元起、每人限購兩盒，有澳洲、美國進口雞蛋的選擇，各分店開賣前就有民眾排隊搶購，雞蛋一上架，很多分店3分鐘就搶光；愛買量販表示，明加入賣進口雞蛋行列，並呼籲民眾，雞蛋有保鮮度的問題，無需囤貨，夠用就好。

量販店、超市皆表示，每人仍有限購2盒規定，各門市上架時間依各店為準、售完為止。

家樂福表示，彰化以北分店（40家量販）販售澳洲進口蛋8000多盒，今中午前全數銷售完畢；家樂福表示，已到倉共計4500盒貨量，為澳洲進口蛋700g、12入、89元，明天只在家樂福彰化以南、27家量販分店開賣，北部量販分店無販售澳洲進口蛋。

愛買量表示，陸續開賣進口雞蛋，新竹以北門市是澳洲的紅殼雞蛋，每盒10入、售價69元，台中、台南門市的進口雞蛋是來自美國的白殼蛋，每盒10入，售價68元，不過，要到周五(31日)才陸續到店。

雖然有進口雞蛋，愛買仍表示，會努力爭取較上周多出一倍貨量的國產雞蛋，並呼籲民眾不要囤貨，夠用就好。

大潤發雙北地區門市今陸續開賣三款進口蛋，分別有常溫蛋、冷藏鮮蛋；大潤發表示，產地為美國的常溫蛋每盒10顆，售價68元，首批6000盒；產地為澳洲的冷藏鮮雞蛋有兩種規格，12顆700克售價89元、12顆800克售價99元，首批1萬5000盒。