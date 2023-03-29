「2023商業車博覽會」即將於4月20日登場，隨著疫後需求續熱，今年參加廠商逾45家，將使用超過500個攤位，展出規模再創高，預計場中促成商機也可望較上屆倍數成長突破10億元。

此外，隨著節能減碳趨勢，今年有多家廠商也都在現場展出電動車，將創國內首度同場看到最多電動商用車紀錄。其中，鴻華先進將展出Model T電動巴士。

就展出規模而言，主辦單位之一的中華民國商用車技術發展協會表示，此次台灣商業車博覽會新車發表與試駕的數量及規模大幅擴增。以小型商用車為例，本屆新增IVECO將以露營車參展，另如中華汽車，也將於現場展出最新全系列輕型廂型車及福祉車。

中重型商用車部分，商用車技術發展協會指出，本屆FUSO及Benz整合由裕益汽車統整展出，規模壯大值得期待，而品牌部分更增添不少新品牌參展，讓運輸頭家們接觸新品牌擴大購車選項。

新車試乘體驗部分，商用車技術發展協會表示，本屆因應需求擴大辦理，廠商提供18T大貨車及5T小貨卡讓運輸頭家們試駕體驗，參觀民眾可以在現場預約場次。