國民黨前立委顏寬恒登記參選立委後，就無預警遭檢調詢問千萬交保！顏寬恒原本要抗議司法不公、拒絕交保！護子心切的顏清標認為「人能回來就好」、「平安就好」，深怕兒子顏寬恒會被抓起來；父子情深來回溝通兩、三小時，幕僚在旁也紅眶了眼，惟恐標哥身體會承受不了，顏寬恒才點頭同意交保。

2022年顏寬恒參與台中市第二選區立委補選時，遭爆料沙鹿區豪宅違建案，補選結果民進黨籍林靜儀勝出。日前顏寬恒才由服務處人員代為登記，爭取國民黨提名再戰中二選區；未料28日就遭到中檢搜索偵辦，檢方複訊後以竊佔、偽造文書等罪嫌，諭知顏以新台幣1000萬元交保，顏妻以500萬元交保候傳。

「顏色對了就沒事、顏色不對就是雙標！」顏寬恒對檢調的大動作，和檢調所說的案情他根本無法接受，認為選前舊案重炒，當他聽到妻子以500萬元交保時，顏寬恒當下就決定拒絕交保。顏寬恒認為，去年中二選區立委補選時，他己經將違建案情交代的一清二楚，現在卻又舊案重提，他要抗議司法選擇性的「不公」。

顏清標聽到幕僚轉述「寬恒」要拒絕交保！顏清標當下非常的震驚，連拿東西的手都快要拿不穩，頻頻要幕僚和寬恒再溝通，顏清標認為「只要人平安最重要」。顏寬恒卻反駁說「今天千萬交保就被綠營壓著打，未來什麼都說不清楚了？」顏家父子倆溝通就對峙兩、三個小時。

顏寬恒的親信幕僚告訴他，「標哥情緒很激動，怕太刺激標哥，他身體會受不了」。寬恒為怕父親身體無法負荷？最後才點頭同意交保。幕僚轉述，顏寬恒要抗議司法不公，但標哥認為「人先回來就好」、「平安就好」，怕寬恒真的會被抓起來，父子情深溢於言表。

讓幕僚不解的是？台中地檢署檢察官認為顏寬恒及妻子涉嫌重大，卻又說無羈押的必要？但卻又開出1000萬元及500萬元的交保金，由被告考量是否要辦交保？顏寬恒才會鐵了心拒絕交保，要不是「標哥」愛子心切，不斷隔空喊話近3小時，才讓孝順的寬恒軟化了！「聽阿爸的話」答應交保。