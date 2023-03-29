1輛賓士車無視行人走在斑馬線上，下秒慘遭待轉區等紅燈警察攔下開單。

日前有位警察在待轉區停等紅燈，而前方有行人走在斑馬線上要過馬路，豈料，1輛賓士車竟未停讓無視行人從前方經過，該名警察發現後，便立刻鳴笛上前攔下該賓士車，並開出1張「汽車駕駛轉彎時未暫停讓行人先行」紅單；「TCPB 局長室」臉書粉專也分享這段影片，並指出，針對「車輛不暫停讓行人」等違規，2週開出5479張罰單，希望能以以「行人正義取代行人地獄」。

臉書粉絲專頁「TCPB 局長室」今日PO上1則1分多鐘影片，影片中的第一段可見，1名交通警察在路口指揮車輛，好讓走在斑馬線上的行人能順利通過，豈料，竟然有名女騎士無視闖過，警方也以「行經行人穿越道未暫停讓行人先行」開出1張紅單。

第二段影片，1名警察在待轉區等待紅燈，而有位行人走在斑馬線上，1輛賓士車竟直接從路人前方通過，警察見狀隨即鳴笛上前，並揮手將該賓士車攔下，並像駕駛說明行經路口要暫停禮讓路人先過，也開出1張「汽車駕駛轉彎時未暫停讓行人先行」紅單。

第三段影片可見，前方路口有行人走在斑馬線上要過馬路，然而卻有2輛右轉進來的汽車未禮讓，直接從行人前方經過，也慘遭警察揮指揮棒、吹哨攔下，並向車上駕駛說「前面轉角停靠接受稽查，未禮讓行人」，之後2名駕駛也被開出「自小客車轉彎未暫停讓行人先行」各1張紅單。

對此，「TCPB 局長室」也在貼文寫下「中市警『行人正義大執法』專案，針對『車輛不暫停讓行人』等違規態樣，2週開出5479張罰單，藉強力執法手段，提升用路人守法觀念，維護道路交通安」。

另外，警方也表示將會持續定期分析行人事故發生原因，彈性調整重點交通執法項目，讓汽機車駕駛人確實遵守並內化為良好駕駛習慣，以「行人正義取代行人地獄」保障大家的通行安全。

影片一出，網友紛紛留言表示「好的開始，加油」、「加油了！加強執法，不要讓過馬路開手機錄影自保，變成行人最後的防線」、「好的開始，找回大家心中的尊敬」、「要持續抓持續罰才有效，開放更多檢舉最好。最近停紅線停人行道越來越多」、「拜託請加強取締，帶小孩走斑馬線過馬路壓力好大」、「加油，還有很大的進步空間」。