前總統馬英九27日赴大陸參訪，蔡英文總統29日也啟程出訪中美洲友邦，由於過境美國期間將會晤眾議院議長麥卡錫，為防中共大規模軍事恫嚇，國安會祕書長顧立雄此次未隨行，而是坐鎮國內因應突發狀況。對此，前立委郭正亮29日就表示，「蔡英文擔心會出事，你怎麼知道大陸不會做動作？」

郭正亮29日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，「據我了解，顧立雄當時是順口說要『留守、看家』，他是這樣講，而實際上第二順位是副總統、第三順位是行政院長，他那個看家沒有說他第二大，沒有那個意思，但大家就是會想到賴清德」，郭正亮也提到，國安事務最具體的情況，顧立雄一定比賴清德更進入狀況，「事實上國安會如果是重要的會議，賴清德也是有參加，可是細節他不可能都知道，因為公文不會經過他」。

郭正亮也說，事實上國安會以前是李大維處理外交、顧立雄在處理軍情，現在李大維變成林佳龍，但林佳龍要跟著去美國，兩個人總要有一個人留在台灣，這就是現實狀況。郭正亮強調，「這也意味著蔡英文擔心會出事，你怎麼知道大陸不會做動作？大陸如果做動作，這兩年來最清楚狀況的就是顧立雄，這也是最現實狀況，我覺得蔡英文的個性是蠻小心謹慎的，所以她的稿不會出格，但龐培歐跟麥卡錫會講什麼沒人知道，那大陸是在乎美國對台灣的待遇、態度及定位，我們這邊也不知道龐培歐會怎麼弄，所以顧立雄你在家看著，有意外你要處理」。