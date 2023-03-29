逃亡多日的六福村狒狒在各界追捕之下，27日竟不幸命喪獵人槍下，引發輿論炸鍋，綠營操作政治風向，矛頭指向桃園市長張善政。國民黨立委王鴻薇29日在《新聞大白話》節目指出，2年前農委會處死150多隻進口貓咪，當時也民怨沸騰，卻沒人道歉，而在這場狒狒之亂中，農委會也當路人甲；綠營立委林楚茵除了叫張善政道歉，還把基隆市長謝國樑、台中市長盧秀燕都扯進來，王鴻薇質疑是真的關心狒狒，還是關心選舉操作？

王鴻薇表示，這次的狒狒之死，當然做了很多的政治性操作。這裡面包含橫向的聯繫，還有野生動物逃脫之後應該怎麼做處理，因為可以看到牠是跨縣市的，比如說當時為什麼去聯絡新竹縣的獵人？桃園跟新竹很近，怕說跑到新竹的時候，該怎麼辦。

王鴻薇提到，這一次其實顯示出有很多的漏洞，還有第一線經驗不足。那請問一下，這應該是誰來管？不就是中央嗎？不就是農委會嗎？

「可是你會發現，在這一場狒狒之死、之亂裡面，農委會當路人甲耶！」王鴻薇指出，農委會從頭到尾都不講話，好像跟他都沒有關係；而且如果按照林楚茵的邏輯，死了一隻狒狒，要這麼多的縣市首長都出來道歉，記不記得2年前也曾喧騰一時，農委會處決了150多隻進口貓咪，都非常非常可愛，當時也是民怨沸騰，可是農委會出來說，我是專業評估，請問當時的陳吉仲有道歉嗎？時任閣揆蘇貞昌有道歉嗎？

王鴻薇強調，沒有任何人道歉，沒有人認為處死了150多隻的貓咪，有什麼好道歉的。可是現在綠營就做政治性操作，點名張善政、點名新竹縣，新竹縣就非常緊張，趕快出來說明，連那什麼基隆Gogoro跳票，通通把你抓進來。所以說，妳今天是真的關心狒狒，還是關心選舉操作？