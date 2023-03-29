近年隨著網路盛行，許多人因為美貌和火辣身材受到關注，只要露出事業線就能獲得大票網友追捧，如果不懼外界眼光，也有人選擇下海擔任AV女優拍片賺錢，不過有些人避免尷尬，會對親朋好友保密；美國一名女大生輟學當女優，某天爸爸看片才發現女兒去當女優，瞬間落下男兒淚。

薩萊(Sarai Minx)18歲時曾在脫衣舞俱樂部打工，後來她決定從大學輟學，成為全職AV女優，在職期間多次獲得「成人奧斯卡」之稱的AVN獎，不過她表示職涯中最困難的是告訴父母她正在當女優，她說開始之前只有告訴媽媽，沒有告訴爸爸，媽媽不想讓她這樣做，但生活方式是她自己決定的。

23歲時她輟學進入AV界，最後紙包不住火，因為爸爸平時就有看AV的習慣，甚至有收藏，發現女兒是AV女優之後哭了出來，並讓女兒回家一起想辦法，她認為爸爸的想法是「當孩子做的時候就不一樣了，內心會很複雜」，後來她工作了4年，決定從AV界退休，轉換跑道學習當一名DJ。

★《中時新聞網》提醒您：根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。