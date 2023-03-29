好萊塢男星傑瑞米雷納（Jeremy Renner），因在漫威英雄宇宙中飾演「鷹眼」一角而走紅，今年初因遭剷雪車輾過，送醫診斷後發現30多根骨頭斷裂，並估計要長達兩年時間才能恢復。然而，他努力復健治療，不只傳出將出席新作品的首映會，更受訪還原事故過程。

綜合外媒《Daily Mail》、《People》、《ABC News》報導，傑瑞米雷納今年年初遭遇事故，不慎被鏟雪車輾過，導致他全身有30多根骨頭斷裂、肺部塌陷、肝臟被刺穿等嚴重傷勢。然而，他曾在IG上以限時動態的方式PO出影片，並以文字寫下：「不惜一切代價」只為了能早日康復，透露自己的決心。近日更加碼曬出自己在一個特製跑步機上行走的短片，指出：「我需要找事情來佔用我的時間，以期身體能夠遵循我的意志康復。」看似身體的復原情況良好，以及重返影壇的決心強烈。

I want to thank EVERYONE for their messages and thoughtfulness. Much love and appreciation to you all. These 30 plus broken bones will mend , grow stronger, just like the love and bond with family and friends deepens pic.twitter.com/kzj2CLYdXA — Jeremy Renner (@JeremyRenner) January 21, 2023

I now have to find OTHER things to occupy my time so my body can recover from my will. #minduful #intended #recovery pic.twitter.com/TuDFSMVJHY — Jeremy Renner (@JeremyRenner) March 26, 2023

此外，傑瑞米雷納日前也接受美媒《ABC》的專訪，在影片中他提及自己試圖保護侄子時，被 7 噸重的掃雪機碾過後，遭受到具有生命危險的傷害，並直言：「如果時間重來，沒錯，我會再做出同樣的舉動，因為它正對著我的姪子。」此外，傑瑞米也坦言：「雖然這次的經歷讓他失去很多血肉以及骨頭，但他也獲得許多『愛』的滋養。」

事實上，傑瑞米的新作《舊車大改造》即將在4月12日上線，而他也預計參加4 月 11 日在洛杉磯舉行的首映會，作為他消失4個月左右的首次公開活動，不少粉絲也都翹首以盼，期望再次看見男神的身影。