日本57歲美魔女小泉今日子是80年代最成功的三大女偶像之一，除了創下許多記錄，她的感情世界更精彩；她與男星永瀨正敏有過一段婚姻，離婚後與小20歲的龜梨和也談「母子戀」，之後傳出不倫已婚男星豐原功補，讓她形象一落千丈，一度被利誘拍全裸寫真。小泉今日子在挺過低潮後，出演去年爆紅的日劇《First Love 初戀》後再翻紅，跌破網友眼鏡。

在80年代小泉今日子與松田聖子、中森明菜被封為最成功的三大人氣女偶像，她會唱歌又能演戲，獲得許多大獎肯定，近年更是演藝圈知名的美魔女。57歲的小泉今日子本來因不倫戀名氣不如以往，但去年靠著在影集《First Love 初戀》中飾演女主角母親，精湛演技讓她再度獲得關注，之後也收穫更多工作機會，相當成功。

小泉今日子2019年傳出與已婚男星豐原功補發展不倫戀，事後她也大方坦承，震驚全日本演藝圈，在那之後她形象徹底崩壞後，工作量受到影響，經濟一度陷入困境；據悉，小泉今日子不僅出售價值3億日幣的豪宅，還有出版社想趁機利誘，開價1億日幣希望她拍攝露3點全裸寫真，引起熱議。

其實小泉今日子魅力強大，與永瀨正敏離婚後就桃花不斷，不只2019年發生不倫戀，更早之前還與小她20歲的龜梨和也傳出熱戀，兩人不避嫌出入彼此住處；儘管當時傑尼斯都以朋友說帶過，但小泉今日子從未否認，直到後來分合不斷，最後這段情才告吹。