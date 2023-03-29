藝人蔡允潔去年聖誕節生下一女「小福星」，之後經常分享育兒點滴，最近夫妻倆出門時，暫時把小孩託給爸爸照顧，卻在剪指甲時意外弄傷小孩，後來帶到小兒科治療，醫護人員卻不願意幫忙清理傷口，打針的動作還很粗魯，讓蔡允潔氣炸喊：「沒愛心幹嘛開診所」。

蔡允潔29日跟老公出門前，請爸爸幫忙照顧女兒，沒想到返家後，發現爸爸哭喪著臉告訴他們：「等等順便去看一下醫生」，她當下的內心大驚，後來才知道爸爸弄傷女兒，不過她認為誰都有不小心的時候，因此不會去怪爸爸，「其實該自責的是我們，該感恩的也是我們」，隨後說道：「沒事的最強奶公，還好不是我們自己剪到，我一定哭死。」

後來抱女兒到小兒科診所治療，蔡允潔觀察現場病患並不多，醫護人員卻不願幫女兒擦藥或是清理傷口，僅開了條藥膏要求回家再擦，讓她決定PO文抒發情緒：「包含醫生像在拚翻桌率一樣，護士跟櫃台一點同理心都沒有」，此外，蔡允潔也對診所打疫苗的動作頗有微詞，「比打在大人身上還粗魯！啪啪兩下，連讓孩子緩緩的時間都沒有」，讓她心疼直喊：「哪一個媽媽遇到這樣的診所不會生氣，如果沒有愛心，為什麼要開小兒科診所？」

有網友在留言區好奇問是哪家診所？對此蔡允潔不打算繼續追究：「算了！不針對，純粹抒發」，只不過見到女兒被如此對待很不忍心，回應網友：「希望找到一家診所是比較溫柔的。」