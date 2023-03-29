許多未成年人有時可能會故意違法，做些成人才能做的事。一位客運駕駛分享，近日他開車時遇到1位國中生帶啤酒上車，他依法3度表示拒載，國中生卻堅持不下車，最後他只好報警處理，更忍不住痛批「我真心覺得現在很多學生的行為都非常糟糕」，貼文一出引發熱議。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，近日他開客運時載到4位國中生上車，其中一位相當明顯的手持啤酒，他為了確保駕駛人、乘客安全決定依法拒載，國中生卻很皮的說自己不會喝；雖然原PO開車時3度停靠路邊表示拒載，國中生卻堅持不下車，他只好直接致電到附近的派出所報案，警方上車後，雖然國中生一直堅持自己只是拿著、沒有要喝，還是被2名員警帶回派出所。

原PO提到，其實國中生一上車時，他就隔著口罩聞到濃濃酒味，所以從頭到尾他都不打算相信國中生說法，最後警方也向他回報，會通知國中生家長到場處理；原PO感嘆，「我真心覺得現在很多學生的行為都非常糟糕」，因為他每天接觸約2百名學生，每天都有人想耍小聰明逃票，像是投10塊錢、投遊樂場代幣、盜用阿公阿嬤的愛心敬老卡等，「現在學生的教育到底是哪裡出了問題？」

對此，許多網友紛紛回應，「你做的很好，誰知道他們喝酒之後，會不會做出什麼出格的行為？保護車上乘客安全是正確的」、「這麼有職業道德跟專業素養的運將，是很好的正面教材！」、「現在的教育，真的不要期待太多」、「你做的非常好！支持你」。

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