擁有五萬一千餘員社員的臺南第三信用合作社，於今(29)日，假台南大飯店七樓會議廳，舉辦第29屆第2次常年社員代表大會；臺南三信理事主席王定國表示，去年由於房地產市場的放款業務熱絡，以及升息拉大存放款利差，全年稅前盈餘達7753萬餘元，可發放年息3.5％社員股息，這也是近十年來，社員股息最高紀錄。

大臺南地區僅存的一家地方型信用合作社─臺南第三信用合作社，依靠171名員工的共同努力，去年繳交出亮麗的營運成績單；截至去年底，存款總額為239億餘元，放款總額為184億餘元，平均存放比高達76％。

臺南三信總經理高凰文，是該社創社以來第一位擔任總座的女性，服務該社已長達四十年的她，於去年五月間，上任總經理職位；高凰文表示，依靠全社同仁的共同努力，才能締造去年全年的佳績，今年將繼續打拚下去。

王定國表示，去年由於房地產市場一片火熱，該業務的放款成績屢創佳績，再加上，央 行的升息不斷，創造出利差的拉高，所以全年稅前盈餘達7753萬元，除了員工年終獎金已發出平均四點一個月，與過去高出約一倍的水準，社員社息也由過去一直維持年息2.5％，亦提高至年息3.5％社員股息，這是近十年來，社員股息最高新紀錄。

王定國坦言，今年的營運挑戰，勢必比去年來得大，主因之一，房地產市場已有回軟之跡，因此，未來將更衝刺信保貸款業務，藉以降低放款風險，同時，此次伴隨央行再調高放款利率，存放款利差紅利仍可期，將強化貸款審核速度，以及核貸成數等，以更好的服務抓住客戶的心。

王定國指出，放眼今(2023)年，全球經濟放緩趨勢在今年可能持續發生，甚至導致溫和衰退，尤其是美國因聯準會激進升息等緊縮貨幣政策效應的延續、勞動力市場需求下行壓力加大、消費動能不足等因素，經濟衰退風險加大。

尤其在烏俄戰爭仍未休兵止戰、美國通膨仍未達標、Fed仍將持續升息、美中貿易科技戰仍劍拔弩張情勢下，中華經濟研究院預估2023年全球經濟成長率仍低於2.0％，預估臺灣經濟成長率 2.72％，持續去(2022)年之下行趨勢，並使國內之成長模式呈現「內平外冷」情形。