「吃素救地球」已逐漸流行，有些狗主人也是素食堅持者，因此他們的毛小孩該怎呢呢? 一項研究發現，只要蛋白質攝取足夠，狗狗吃素也沒什麼問題，而且還有個意料之外情理之中的好處，就是牠們排的便便沒有那麼臭。

新阿特拉斯(New Altas)報導，伊利諾伊大學(University of Illinois)的研究人員，將12隻成年雌性米格魯犬(Beagle)分成3組，測試了素食與肉食的差別；一種是帶有穀物與豆類的純素餐，另一種素食與肉類混合，第三種是純肉類。然後測量了兩批狗兒的健康狀態，包括驗血、糞便微生物，和其他與健康相關的因素。

“伊利諾伊大學動物科學系教授史旺森(Kelly Swanson)說。：「愛狗人士總要把最好的給自己的毛小孩，所以他們當然關心怎麼吃營養均衡而且健康。」

純素餐是扁豆、鷹嘴豆、紅薯、胡桃南瓜、蘋果、藍莓、豌豆和胡蘿蔔，它們經過粗磨處理，以符合美國飼料控制官員協會 (AAFCO)的標準。

驗血發現，吃純素的小狗，三酸甘油酯和膽固醇明顯低得多，牠們的血液循環表現較好，這與人類吃純素的表現一致，顯然植物性飲食可能也對小狗有益。

在腸道健康方面，吃純素的小狗，牠們的排便量比較多一點，這不奇怪，因為高纖維食物也會增加腸道蠕動，也相對健康。雖然這讓負責排便袋的主人可能工作量增加，但也帶來了一個額外好消息，就是便便沒有那麼臭。

史旺森認為：「我認為這是腸道微生物群落發生了一些有趣且有益的變化，總的來說，從腸道健康的角度來看，餵食純素飲食的狗似乎有一些有益的轉變。」

不過，研究人員也補充，研究中使用的兩種膳食品，都是精心配製的，自行調配的純素狗糧可能無法同樣的均衡飲食，或許還需要一段時間才會在市面上看到純素狗糧。