科威特主權財富基金 出售賓士集團部分持股 23:312023/03/29 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 科威特主權財富基金降低德國賓士集團持股。賓士29日表示，科威特投資局（KIA）出售2,000萬股賓士持股，總持股降至5,300萬股。賓士指出，KIA承諾延續與賓士成功的合夥關係，並繼續擔任賓士的主要股東。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大基金 密集砍半導體持股 美食-KY「董娘」 申報鉅額轉讓3463張全部持股 台灣科技大亨 股息收入驚人 #賓士 #科威特 #持股 #主權財富基金 #KIA 也許您會感興趣 推薦閱讀 鑽石生技 今日送件申請股票上市 18:552023/03/27 財經 《國際金融》瑞銀換執行長 歐股走高0.52% 16:192023/03/29 財經 中租配息6.4元、配股0.2元 04:102023/03/29 金融．稅務 皇田 擬配發現金股息3.3元 04:102023/03/23 證券．權證 《觀光股》美食-KY董娘 擬鉅額轉讓全數持股 07:472023/03/25 財經 長華＊入股億光 引合作聯想 04:102023/03/22 證券．權證 名創優品兩董事 近半個月套現440萬美元 11:142023/03/24 財經 85度C董娘出清持股入袋逾5億元！母公司股價慘殺跌停 11:352023/03/27 財經 台新金再申讓彰銀持股10萬張 持股比重將低於10％ 22:502023/03/24 財經 新循環賽開打－張貽程蟬聯總冠軍 新循環開打 04:102023/03/26 產業特刊 《觀光股》董娘擬轉讓所有持股 美食-KY面色鐵青 10:382023/03/27 財經 85度C母公司董娘持股全倒光 美食-KY說話了：引進國際長期投資人 17:402023/03/27 財經 《金融》官股加碼國票金持股 金管會如是說 08:082023/03/24 財經 一出手 就讓美食-KY市值蒸發28億 04:102023/03/28 財經要聞 董監改選行情燒 11檔有看頭 04:102023/03/25 財經要聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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