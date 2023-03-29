露露檸檬會計年度第四季（截至1月底止）淨利達1.198億美元，每股盈餘0.94美元，排除收購居家健身平台新創公司Mirror的相關支出和其他一次性項目，每股盈餘達4.4美元，優於Refinitiv預估的4.26美元。

上季營收由前一年同期的21.3億美元，攀升至27.7億美元，亦超越市場預期的27億美元。

涵蓋年終購物旺季的第四季業績表現不俗，反映即便商品價格上漲，手頭寬裕的消費者對露露檸檬的瑜珈服飾買氣不減。

總部位在溫哥華的露露檸檬預期，2023會計年度營收約介於93億至94.1億美元，超越華爾街預估的91.4億美元。全年獲利預估在每股11.5至11.72美元，亦高於市場預測的11.26美元。

露露檸檬財務長法蘭克（Meghan Frank）表示：「展望未來，公司依然樂觀看待維持永續成長，並為全體股東創造長期價值的能力。」

露露檸檬第四季門市開店至少一年的同店銷售增加27％。

投行Raymond James分析師帕特爾（Rick Patel）指出，相信露露檸檬是相關領域少數幾家深具成長空間的企業之一，同時也是相當引人注意的企業。Raymond James給予露露檸檬股票「強力買進」投資評等。

帕特爾表示，Raymond James樂觀看好露露檸檬的國際和男裝業務，而且該公司已經度過庫存問題最嚴峻的階段。

露露檸檬去年12月表示，第三季末的庫存較一年前同期大增85％。該公司28日指出，去年底庫存年增幅已降至50％。