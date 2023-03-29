郭泓志及沙子宸一起為全國社區棒球大賽站台。（台灣世界少棒聯盟）

由教育部體育署指導，台灣世界少棒聯盟主辦的，今年是賽事第2屆，持續努力打造社區孩子的專屬夢想舞台，也增設組別，讓更多小球員有揮灑舞台。

去年首屆全國社區學生棒球大賽分為U10及U12組，共有89隊報名參賽，今年在各界的推動下，增設女子U12組及U15組，還有U15混合組，預計隊伍數將再次推升，報名作業自3月30日到4月14日，有興趣的球隊可上主辦單位台灣世界少棒聯盟的官方網站查詢。

台灣世界少棒聯盟理事長黃英華表示，社區棒球小球員們天真的笑容，家長們賣力的為小孩加油打氣，這就是推動社區棒球運動的最大回饋與感動，29日賽事啟動記者會上，主辦單位邀請到前美國職棒大聯盟好手郭泓志，以及自社區棒球出身，被美國職棒大聯盟奧克蘭運動家隊相中，即將赴美圓夢的新生代好手沙子宸，到場分享他們的棒球路心得，鼓勵小球員快樂打球，勇敢追逐自己的棒球夢。

現場同時邀請去年賽事U12及U10兩個組別前4強，包含台中健行小牛、三峽社區、熊快樂少棒、港湖NBA、中大紅襪、竹風少年等球隊出席記者會，回想去年比賽經驗，大家都期許希望今年能夠有好的表現。

今年比賽將在6月3日起連續三個周末於全國各地進行預賽，挑選出各組晉級全國賽的隊伍，並於7月8日在台中市進行全國賽開幕典禮、園遊會及趣味競賽，接著7月9、15、16日利用連續兩個周末進行全國賽，決定本屆賽事各組冠軍。