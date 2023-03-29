高端疫苗與韓國疫苗廠GC Biopharma季節流感疫苗開發合作案，在台已取得藥證，近來引發熱議，國民黨立委王鴻薇29日在《新聞大白話》節目強調，高端去年大半年每月營收僅100萬元，今年1、2月營收為零，沒想到3月取得藥證，4月就要染指15到18億元的公費流感疫苗採購。而韓國並非10大醫藥先進國家，疫苗進口來台必須要先做三期臨床試驗，且為原液分裝非原裝進口，質疑這裡面難道沒有護航貓膩嗎？

「我今天早上召開記者會，就是特別針對高端的問題。」王鴻薇表示，高端在今年的3月初，突然發了一個重大訊息，就說他們已經取得四價流感疫苗的藥證。「我就嚇一跳了！」因為高端1月的營收是掛零蛋，2月也是掛零蛋，如果看去年大半年，每個月的營收在100萬上下，也就代表這整間，一個上櫃公司，幾乎沒有營收了！聽起來也很合理，因為請問一下，現在誰還要再打高端？

王鴻薇提到，高端對外說，正在研擬開發次世代疫苗，接下來呢？根本八字都沒有一撇，通通都沒有。可是突然就說取得藥證，「然後我就立刻去問衛福部，說我們公費流感疫苗是不是可以把高端納入？他回文給我，就真的是耶！」

「說衛福部4月份就要準備招標作業！」王鴻薇指出，而且去詢問幾個有資格的公司，其中就是高端。你會不會覺得很奇怪？高端3月份拿到藥證，4月份就要開這個採購標，是公費採購。你想想看，高端過去在打疫苗的時候，出現多少問題？到現在也只有10個國家認可，當時一直在哄我們，說馬上就要拿到WHO的認證，拿到了嗎？根本沒有拿到！現在幾乎沒有營收，可是卻可以染指15到18億的公費流感疫苗採購。

王鴻薇發現，第一個，因為他這批疫苗是從韓國進口，韓國並不是10大醫學先進國家，根據我們的規定，如果你不是10大先進國家，進口來台灣，必須要先做三期臨床試驗，他到底有沒有做完三期臨床試驗，我們不知道！第二個，不是原裝進口，是原液進口到台灣之後，再做填充分裝。請問為什麼過去四價流感疫苗，除了國光的本土疫苗之外，包括東洋進口疫苗，都是10大先進國家，而且都是原裝進口的。

「沒有人用原液進口在分裝的，高端就這樣子搞！」王鴻薇直言，然候我們還發給高端藥證，還可以來參與採購，請問一下這裡面沒有貓膩嗎？如果今天繼續去護航高端，而犧牲國人的健康的話，「如果真的要這樣硬幹，真的2024選舉要讓你們再輸一次！」