桃園脫逃狒狒之死引發軒然大波，但如今案情180度大轉彎，六福村改口承認狒狒為自家園區脫逃，瞬間讓網路炸鍋，更有網友挖出昨(28日)新聞，痛批六福村隱瞞事實。

六福村29日晚間發出聲明稿，27日狒狒被槍擊後，獸醫救治過程中，發現結紮方式與園區內狒狒吻合，便立即回報主管，經過釐清後，確認脫逃狒狒為園區所有，將針對相關單位與主管進行懲處。

但有網友挖出28日華視新聞報導，指出六福村在對外澄清區內狒狒沒有少的同時，卻私下打電給目擊里長要求刪除文章，當事里長表示，對方稱若被發現是自家園區的狒狒，會被罰錢。

PTT鄉民也開罵：「我開始相信獵人的說法了」、「看來原本想私了，現在瞞不住了」、「這下好了，說不是六福村下令的我還不信」、「當初清點多一隻就覺得很有問題了」、「可以改名叫滅口樂園了」、「可以叫獸醫出面說清楚嗎」、「狒狒跑走，園區監視器沒一隻拍到會不會太扯」、「虧我之前還相信六福村」。