母親節8吋「桃心」蛋糕，以「果中皇后」水蜜桃入料，售價980元。（普諾麵包坊提供）

4月連假來臨，「普諾麵包坊」祭出童趣泡芙甜點搶攻節慶商機，購買3入享9折優惠。（普諾麵包坊提供）

「莓好喵星人」新鮮草莓佐上香濃的自製卡士達醬，貓咪超萌外型，療癒感十足。（普諾麵包坊提供）

再一個多月就是母親節了，台北東區烘焙名店「普諾麵包坊」超前部署，推出母親節蛋糕，甜點主廚以「果中皇后」水蜜桃入料，推出「桃心」8吋蛋糕。即日起至5月4日前，預付母親節限定「桃心」8吋蛋糕或任一款慶祝系列蛋糕，並於5月5日至14日至麵包店取貨，享9折優惠。此外，「普諾」也推出超萌的泡芙新品，搶攻4月兒童節商機。

「桃心」水蜜桃入料 早鳥9折優惠

「普諾麵包坊」向來求新求變，時常利用食材結合創意巧思，打造獨樹一格的創新糕點，加上價格親民，受到不少民眾喜歡，才能在競爭激烈的台北東區站穩一席之地。

今年母親節「普諾麵包坊」以女性最愛的水蜜桃做為蛋糕整體主軸，增添蛋糕清新的天然果香氣，推出「桃心」8吋蛋糕，陪天下母親歡度佳節。主廚將水蜜桃製成果醬，隨後加入奶油乳酪、北海道鮮奶油等料拌勻，呈現出軟滑香醇、風味細緻的蜜桃乳酪蛋糕，搭配酥香脆口的特色餅乾底，使蛋糕層次豐富不膩口；夾層蛋糕則嚴選台灣當地杏仁，製成口感輕盈鬆軟的「杏仁戚風蛋糕」，包裹香甜多汁的蜜桃果凍，酸甜交織，口味清爽宜人；最後，利用白巧克力噴淋於蛋糕表層，佐上新鮮堅果及當令水果，多層次的蛋糕內餡及柔和的表層，完美詮釋母親堅強的外表與柔美內心。5月4日前，預訂付款母親節限定「桃心」8吋蛋糕或任一款慶祝系列蛋糕，並於5月5日至14日到店自取，可享9折優惠。

FUN假開心吃 童趣泡芙9折好康

搶攻4月連假商機，「普諾麵包坊」推出一系列超萌的泡芙新品迎接兒童節，巧克力控絕不能錯過「可可小精靈」，選用選用60％巧克力，加入日本鮮奶油，包裹台灣在地新鮮香蕉，濃郁不甜膩；貓咪外型的「莓好喵星人」以新鮮草莓佐上香濃的自製卡士達醬，加入特選鮮奶油，視覺與味覺雙享受；「超檬小旺仔」則是以鮮奶油拌入特製的酸香檸檬醬汁，包裹時令水果，滋味清爽。即日起至4月9日，「泡芙家族」系列商品3入享9折優惠。