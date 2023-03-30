在人手至少一台手機、電腦等3C設備的時代，資料儲存備份也是相當重要的一環，特別是現在流行影音拍攝，不管在哪種裝置中都非常占空間，因此大家都開始習慣入手外接硬碟HDD，方便隨身攜帶之餘，特別是創作者更需要隨時隨地都能安全備份影音素材，那帶出門的HDD當然也不能太普通，像Seagate就推出了《星際大戰》的收藏版硬碟，推出了多款銀河系中的英雄和惡棍設計版本，此次就開箱「Luke Skywalker」版本的FireCuda 特別版外接硬碟。

Seagate「Luke Skywalker」版本的FireCuda 特別版外接硬碟，機身不僅有著經典角色的圖樣，背後還有反抗軍同盟的LOGO，更採不留指紋的磨砂表面設計。（石欣蒨攝）

Seagate「Luke Skywalker」版本的FireCuda 特別版外接硬碟，一個手掌的大小，重量更僅167g，相當輕巧之餘，更擁有2TB的大容量。（石欣蒨攝）

「Luke Skywalker」版本的FireCuda特別版外接硬碟，外觀當然採用了勇敢無懼的Luke Skywalker為主題，機身不僅有著經典角色的圖樣，背後還有反抗軍同盟的LOGO，更採不留指紋的磨砂表面設計，一個手掌的大小，重量更僅167g，相當輕巧之餘，更擁有2TB的大容量，不管是PC、Mac、PlayStation或Xbox都能使用，但就採USB 3.2 Gen 1 介面連接，對於Mac的使用者來說，沒有Type-C轉接頭較有不便，但記者個人就直接把其分割成MacBook的Time Machine備份及一般備份兩個儲存空間，讀寫速度都相當快，使用下來相當方便。

Seagate「Luke Skywalker」版本的FireCuda 特別版外接硬碟，只要下載軟件，即能自訂RGB燈效。（石欣蒨攝）

Seagate《星際大戰》的收藏版硬碟，各款設計均預設各個角色的代表燈光色：Luke Skywalker 的強烈藍、Darth Vader 的烈焰紅和 Han Solo 的千年鷹號白。（石欣蒨攝）

而且「Luke Skywalker」版本的FireCuda特別版外接硬碟更預設了角色的代表RGB燈光色，像這款就是Luke Skywalker 的強烈藍，但同時也能自訂 RGB LED燈光效果，只要下載軟件，即能根據不同狀況設定RGB的燈光顏色，而且特別版硬碟更隨附Seagate的3年有限保固和3年Rescue Data Recovery Services資料救援服務，無論是進水受損還是碰上自然災害，Rescue 服務會協助您保護資料的安全，避免資料損失，也無需花費高額費用救回資料。

即日起至5月14日期間更推出Seagate世界備份月活動，只要於活動期間購買指定產品，並於5月21日前上網登錄、並上傳購買發票，收到登錄完成信件，活動獎品就將寄送至您所填寫的電子信箱，完成指定任務，更可參加活動抽Nintendo Switch OLED款，另購買指定商品，符合滿額條件，如實登錄含明細發票，即贈送限量100份7-11數位商品禮券。