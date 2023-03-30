2024年總統大選，民進黨主席賴清德儼然已在黨內定於一尊，國民黨則以新北市長侯友宜聲勢最高。國民黨台南市前議員「龍介仙」謝龍介認為，侯友宜定於一尊後，他在新北市議會一定會被打，當他被打得越厲害，一些藍營支持者會回流；因此他預言，侯賴的支持度，到時一定是「旗鼓相當、平分秋色」。

謝龍介29日 在網路節目《下班瀚你聊》中表示，國民黨如果不快速定於一尊，想說我們再磨磨看，就會有很多陰謀論出來，認為怎麼不趕快把侯友宜推出來，雜音就會變多。因此，侯友宜定於一尊，宜早不宜遲。

不過，謝龍介也認為，侯友宜定於一尊後，他在新北市議會一定會被打，當打得越厲害，對他未必有害， 民進黨只要一打，還沒有回來的一些藍營支持者會回流，難道他們這一群人想把票投給賴清德嗎？不可能。

謝龍介分析，侯友宜定於一尊後， 侯友宜的民調會有一個月的的上升期，不過只是一部分而已，再來民進黨會攻擊侯友宜，一旦民進黨攻擊的力道越強，很大一部分的深藍會歸隊，會從隱性變成顯性的支持。他甚至預言，到時一定是旗鼓相當、平分秋色，最後就看誰犯的錯誤比較少，誰就會勝出。