縣府農業處副處長傅琦媺指出，六福村狒狒脫逃，罰責要再釐清。 （羅浚濱攝）

六福村29日晚承認桃園被槍殺狒狒是從園區脫逃，縣府農業處副處長傅琦媺指出，一般野生野物脫逃，若沒有通報是有罰責，目前了解六福村並不曉得有狒狒脫逃，六福村在得知有狒狒在桃園流竄後，有派員參與圍捕，因此狒狒脫逃罰 責部分還要再調查釐清。

傅琦媺說，如果野生動物逃脫未通報，就違反野生動物保育法37條，依規可處1萬元以上5萬元以下罰鍰。

傅琦媺表示，六福村飼養100多隻狒狒，是如何脫逃要再調查，該處後 續也會與林務局討論，針對飼養動物的大型場域要如何做好管理。