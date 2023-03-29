六福村29日晚承認桃園被槍殺狒狒是從園區脫逃，縣府農業處副處長傅琦媺指出，一般野生野物脫逃，若沒有通報是有罰責，目前了解六福村並不曉得有狒狒脫逃，六福村在得知有狒狒在桃園流竄後，有派員參與圍捕，因此狒狒脫逃罰 責部分還要再調查釐清。
傅琦媺說，如果野生動物逃脫未通報，就違反野生動物保育法37條，依規可處1萬元以上5萬元以下罰鍰。
傅琦媺表示，六福村飼養100多隻狒狒，是如何脫逃要再調查，該處後 續也會與林務局討論，針對飼養動物的大型場域要如何做好管理。
六福村29日晚承認桃園被槍殺狒狒是從園區脫逃，縣府農業處副處長傅琦媺指出，一般野生野物脫逃，若沒有通報是有罰責，目前了解六福村並不曉得有狒狒脫逃，六福村在得知有狒狒在桃園流竄後，有派員參與圍捕，因此狒狒脫逃罰 責部分還要再調查釐清。
傅琦媺說，如果野生動物逃脫未通報，就違反野生動物保育法37條，依規可處1萬元以上5萬元以下罰鍰。
傅琦媺表示，六福村飼養100多隻狒狒，是如何脫逃要再調查，該處後 續也會與林務局討論，針對飼養動物的大型場域要如何做好管理。
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